Песков назвал отстранение Валиевой политизированным решением

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отстранение фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил, назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) политизированным. Об этом сообщает Life.ru.

"С моей точки зрения, конечно, (решение. – Прим. ред.) политизированное", – сказал представитель Кремля, отметив, что РФ не согласна с решением CAS.

В связи с произошедшим Песков заявил о намерении России отстоять права фигуристки. По его словам, российская сторона задействует всевозможные механизмы апелляции, чтобы защитить спортсменку.

29 января CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В связи с произошедшим результаты 17-летней фигуристки на соревнованиях с 25 сентября 2021 года были аннулированы. Помимо прочих наград, Валиева лишилась золота, завоеванного в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Решение CAS приветствовали в WADA. Там заявили, что употребление допинговых средств среди детей является непростительным. На фоне произошедшего в организации призвали страны ввести уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди детей.



CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил на 4 года