Аэропорт Домодедово открыт на прием и отправку рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент воздушная гавань восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.

Временные ограничения были объявлены в Домодедово вечером 24 октября. Аэропорт принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Соответствующее обращение депутаты направили министру транспорта Андрею Никитину.

Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.