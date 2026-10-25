25 октября, 05:18Транспорт
Аэропорт Домодедово открыт на прием и отправку рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В данный момент воздушная гавань восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.
Временные ограничения были объявлены в Домодедово вечером 24 октября. Аэропорт принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами.
Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Соответствующее обращение депутаты направили министру транспорта Андрею Никитину.
Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.