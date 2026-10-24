24 октября, 23:50Транспорт
Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Пассажиров предупредили, что в связи с ограничительными мерами возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее в Российском союзе туриндустрии напомнили туристам о порядке действий при задержках и отменах самолетов. В таких случаях пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика.
Кроме того, питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами.