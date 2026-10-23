Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в аэропортах столицы

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров на фоне ограничений в столичных аэропортах. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В Шереметьево работает мобильная приемная транспортной прокуратуры. Пассажиры могут обратиться туда за помощью в защите своих прав и получить разъяснения по возникшим вопросам.

Также получить правовую помощь можно по телефону горячей линии московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте: +7 (999) 663-38-09.

На данный момент ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются во Внуково и Домодедово – обе гавани работают по согласованию с уполномоченными органами. В аэропортах Жуковский и Шереметьево эти меры уже сняли, и они вернулись к штатному режиму.

В частности, в Шереметьево был введен режим воздушной тревоги. Пассажиры были эвакуированы в безопасные зоны, доступ в стерильные зоны терминалов был временно приостановлен. В связи с ситуацией авиаперевозчики внесли изменения в график полетов, ряд рейсов был перенаправлен на запасные аэродромы. Позднее сообщалось об отмене тревоги.

В ночь на 23 октября Москву и область пытались атаковать 155 дронов. Большая часть была нейтрализована на дальних подступах, лишь единицы были сбиты непосредственно на подлете к столице. Днем атака вражеских БПЛА продолжилась.