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23 октября, 16:54

Транспорт

В аэропорту Шереметьево сняли действие сигнала "воздушная тревога"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном аэропорту Шереметьево сняли действие сигнала "воздушная тревога" и введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиры возвращаются из укрытий, открыты входы в терминалы. Службы аэропорта Шереметьево оказывают содействие пассажирам в перемещении и информировании", – указали в авиагавани.

Все сотрудники аэропорта и авиакомпаний находятся на рабочих местах. При этом авиакомпании корректируют расписание полетов, а пассажирам стоит быть готовыми к более длительному ожиданию прибытия или вылета своего борта.

В пресс-службе авиагавани призвали уточнять данные о статусе рейса через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, а также чат-бот своего авиаперевозчика.

Ранее пассажиров эвакуировали в аэропорту Шереметьево из-за объявленной воздушной тревоги. Это произошло на фоне отражения атак вражеских беспилотников, летевших на Москву.

При этом министерство транспорта РФ и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе. Кроме того, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с ограничениями в аэропортах Москвы.

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