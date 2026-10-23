В Шереметьево предупредили о возможном увеличении времени ожидания рейсов

Фото: Москва 24

Ограничения из-за угрозы атаки беспилотников могут увеличить время ожидания вылетов в аэропорту Шереметьево. Пассажирам рекомендовали заранее отслеживать изменения в расписании, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Во время действия сигнала "Воздушная тревога" пассажиров, в том числе находившихся на борту самолетов, перевели в безопасные места. Сейчас люди остаются в укрытиях, а расписание полетов корректируется с учетом действующих ограничений.

Уточнять информацию о рейсах следует через онлайн-табло и сервисы управления бронированием на сайтах авиакомпаний, через мобильные приложения и кол-центры. Также можно воспользоваться чат-ботами перевозчиков, если они предоставляют такую возможность.

Из-за массированных атак украинских БПЛА во всех четырех воздушных гаванях столицы – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево – приостановили прием и выпуск самолетов.

Более 20 рейсов не смогли приземлиться в пункте назначения. Самолеты, летевшие в Шереметьево, Внуково и Домодедово, были перенаправлены на запасные аэродромы в другие российские города, а также в Беларусь и Азербайджан. Несколько самолетов вернулись в аэропорты вылета.

Меры были приняты на фоне атаки украинских БПЛА на столичный регион. Днем 23 октября были нейтрализованы силами ПВО 22 беспилотника.