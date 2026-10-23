Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 14:07

Транспорт

Во всех столичных аэропортах ввели ограничения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во всех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

Ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. В ведомстве отметили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Госдуме предложили упростить возврат средств за авиабилеты при отмене рейсов. Обращение было направлено в министерство транспорта России. По мнению авторов инициативы, после отмены перелета пассажиру приходится быстро выбирать между альтернативной перевозкой и возвратом денег.

При этом авиакомпания уже располагает информацией об отмене, однако для получения средств гражданам зачастую необходимо самостоятельно обращаться за возвратом, заполнять формы и ждать ответа.

Между тем депутаты партии "Новые люди" также предложили обязать авиакомпании бесплатно уведомлять пассажиров по СМС об отмене, переносе и задержке рейсов. Согласно инициативе, сообщения должны поступать при переносе вылета на другую дату или более раннее время, а также при подтвержденной задержке свыше 30 минут.

В СМС предлагается указывать номер и маршрут рейса, первоначальное и предполагаемое время отправления. Если новое время пока неизвестно, пассажиру должны сообщить об этом и предупредить о последующем обновлении данных.

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