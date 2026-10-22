В Госдуме предложили упростить возврат денег за авиабилеты на отмененные рейсы

Фото: depositphotos/joyfull

Депутаты партии "Новые люди" предложили упростить возврат денег за авиабилеты при отмене рейсов. Соответствующее обращение направлено в министерство транспорта России, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что после отмены перелета пассажиру приходится быстро выбирать между альтернативной перевозкой и возвратом средств. При этом авиакомпания уже располагает информацией об отмене, однако для получения денег гражданам зачастую необходимо самостоятельно обращаться за возвратом, заполнять формы и ждать ответа.

Дополнительные сложности возникают при покупке билетов через посредников: пассажиру приходится выяснять, кому направлять требование – перевозчику или продавцу.

Депутаты предлагают ввести обязательный электронный порядок возврата провозной платы. Он должен позволять пассажиру подтвердить отказ от альтернативного перелета одним действием, без отдельного заявления и повторного предоставления документов об отмене рейса.

По мнению авторов обращения, такая мера сократит количество повторных запросов, ускорит перечисление денег и снизит риск споров между пассажирами, авиакомпаниями и агентами. Кроме того, процедура возврата станет более понятной независимо от способа покупки билета.

Ранее депутаты партии "Новые люди" предложили обязать авиакомпании бесплатно уведомлять пассажиров по СМС об отмене, переносе и задержке рейсов.

Согласно инициативе, сообщения должны поступать при переносе вылета на другую дату или более раннее время, а также при подтвержденной задержке свыше 30 минут. В СМС предлагается указывать номер и маршрут рейса, первоначальное и предполагаемое время отправления. Если новое время пока неизвестно, пассажиру должны сообщить об этом и предупредить о последующем обновлении данных.

