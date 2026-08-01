В ГД попросили Минтранс ввести скидку на авиабилеты для школьников в каникулы

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В России могут ввести скидку в 50% на авиабилеты для всех детей в период школьных каникул. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") направил министру транспорта Андрею Никитину, документ есть в распоряжении ТАСС.

В настоящее время билеты на внутренние авиарейсы для граждан России в возрасте от 2 до 12 лет предоставляются со скидкой в 50% от тарифа. Депутат предложил давать такую же скидку детям до 18 лет, но только во время школьных каникул.

По мнению автора запроса, такая мера сделает путешествия к месту отдыха более доступными и снимет "порой неподъемную финансовую нагрузку для многих родителей". Кроме того, это позволит расширить возможности для развития внутреннего туризма.

Ранее в ГД предложили ввести дополнительный семейный отпуск для школьников. Соответствующее предложение было направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Парламентарий предложил разрешить школьникам отсутствовать на занятиях до 5 учебных дней в году по заявлению родителей. При этом отпуск будет оформляться только через предварительное уведомление школы.