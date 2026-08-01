Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 13:11

Политика

В ГД попросили Минтранс ввести скидку на авиабилеты для школьников в каникулы

Фото: depositphotos/nitinut380

В России могут ввести скидку в 50% на авиабилеты для всех детей в период школьных каникул. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") направил министру транспорта Андрею Никитину, документ есть в распоряжении ТАСС.

В настоящее время билеты на внутренние авиарейсы для граждан России в возрасте от 2 до 12 лет предоставляются со скидкой в 50% от тарифа. Депутат предложил давать такую же скидку детям до 18 лет, но только во время школьных каникул.

По мнению автора запроса, такая мера сделает путешествия к месту отдыха более доступными и снимет "порой неподъемную финансовую нагрузку для многих родителей". Кроме того, это позволит расширить возможности для развития внутреннего туризма.

Ранее в ГД предложили ввести дополнительный семейный отпуск для школьников. Соответствующее предложение было направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Парламентарий предложил разрешить школьникам отсутствовать на занятиях до 5 учебных дней в году по заявлению родителей. При этом отпуск будет оформляться только через предварительное уведомление школы.

Читайте также


политикатранспорт

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика