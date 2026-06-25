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25 июня, 04:57

Политика

В Госдуме предложили ввести семейный отпуск для школьников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Дополнительный семейный образовательный отпуск для учащихся школ предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом сообщает РИА Новости о ссылкой на соответствующее обращение депутата министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Парламентарий предлагает разрешить школьникам отсутствовать на занятиях до 5 учебных дней в году по заявлению родителей. В обращении подчеркивается, что сейчас законно пропустить уроки можно только по уважительным причинам, однако специального механизма для краткосрочных семейных поездок без конфликтов из-за посещаемости не предусмотрено.

Предполагается, что отпуск будет оформляться через предварительное уведомление школы. Ученик при этом обязан будет самостоятельно наверстать пропущенную программу, а дни отсутствия не будут считаться прогулами.

Чернышов считает, что такая мера позволит семьям чаще путешествовать по России, посещать музеи и достопримечательности, а также укреплять внутрисемейные связи. Особенно полезным нововведение может стать для родителей, работающих по сменному графику, часто уезжающих в командировки или не имеющих возможности отдыхать с детьми исключительно в каникулы.

До этого Чернышев предложил разрешить школьникам приносить антистресс-набор на ЕГЭ. По его мнению, экзамен остается одним из наиболее напряженных этапов обучения и сопровождается серьезным эмоциональным давлением. В связи с этим парламентарий считает важным не только обеспечивать объективность экзамена, но и создавать для выпускников нормальные условия во время его проведения.

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