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00:29

Политика

В Госдуме предложили включить сайты социально ориентированных НКО в "белые списки"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме предложили расширить "белый список" интернет-ресурсов, доступных при ограничениях мобильной связи, за счет сайтов социально ориентированных НКО. С соответствующей инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст официального письма.

Парламентарий просит включить в перечень официальные порталы организаций из реестра СОНКО, а также НКО –исполнителей общественно полезных услуг и поставщиков социальных услуг Краснодарского края. Речь идет о площадках, используемых для приема обращений граждан и оказания социальной поддержки.

Гусев отметил, что сейчас при ограничениях сохраняется доступ к госуслугам, банковским сервисам, маркетплейсам и СМИ, однако не менее важно обеспечить работу ресурсов, предоставляющих бесплатную юридическую, социальную и волонтерскую помощь.

Он подчеркнул, что в сложной жизненной ситуации человеку может экстренно потребоваться не только финансовый сервис, но и юридическая консультация, содействие в оформлении выплат, решении жилищных и трудовых споров, а также поддержка семей участников СВО.

По словам депутата, для Кубани эта мера особенно актуальна из-за активной работы волонтеров и социальных НКО, чьи сайты служат прямым каналом связи для людей, столкнувшихся с пенсионными, жилищными и иными проблемами.

Расширение перечня, уверен автор инициативы, позволит защитить право граждан на получение необходимой помощи и обеспечит равный доступ к социально значимым сервисам.

Ранее мобильное приложение МЧС РФ было включено в "белые списки". Его работа сохраняется в период ограничений на услуги связи. Кроме того, теперь приложение сопряжено с мессенджером MAX для доведения экстренной информации на мобильные устройства.

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