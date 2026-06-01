01 июня, 13:00

В Кремле объяснили поручение Путина о доступности интернета при ограничениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поручение Владимира Путина об обеспечении доступа к важным сервисам при ограничениях интернета идет в русле продолжения совершенствования "белых списков". Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, то это не догма, а постоянно расширяющийся список, в который входят значимые ресурсы.

"И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в "белых списках" и их работа была гарантирована", – сказал Песков.

Исполнение поручения президента возложено на кабмин и ФСБ. Эти структуры должны обеспечить бесперебойную работу важных ресурсов, в том числе систем оказания помощи, портала госуслуг и платежных систем, даже при ограничении интернета. Доклад о проделанной работе необходимо предоставить к 1 июля.

Путин поручил обеспечить бесперебойную работу интернета даже во время ограничений

