Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 22:13

Общество
Главная / Новости /

Шеф-повар Михалев: тяжелая пища и суши не подходят для романтического пикника

Шеф-повар раскрыл секрет идеального романтического пикника

Фото: 123RF.com/sabthai

Романтический пикник требует внимания к деталям. Для такого свидания не подходит тяжелая пища и популярные суши, так как они быстро портятся в жару. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал шеф-повар Александр Михалев.

Эксперт рекомендовал отдать предпочтение бутербродам, салату из овощей с авокадо без заправки, багету и консервированному паштету. Также можно взять мясную нарезку, маслины, оливки, фрукты, ягоды, нарезанную дыню, лаваш и хумус.

"Главное, все должно быть без чеснока", – подчеркнул шеф-повар.

Не менее важно, по его словам, подумать и о напитках. Основным должна стать минеральная вода, а в качестве второго можно взять что-нибудь легкое, что будет поднимать настроение. В таком случае обязательным будет наличие штопора.

Вместе с тем особое внимание стоит уделить посуде для пикника, продолжил Михалев. Он посоветовал обратить внимание на винтажную корзину или тряпичную сумку. При этом коробка или рюкзак не подойдут.

"Надо взять с собой стеклянные бокалы, потому что у нас сейчас все любят делать селфи. И как раз вот этот будоражащий напиток налить по красивым фужерам – это, мне кажется, будет очень хорошо. А еще важный момент – взять с собой столовые приборы, причем не пластиковые. Не забудьте также салфетки сухие и влажные и плюс еще мусорные пакеты для того, чтобы то, что останется от пикника, грамотно утилизировать", – заключил эксперт.

Ранее нумеролог Татьяна Козлова назвала 15-е число идеальным для первого свидания. По ее словам, существуют даты с "романтическими" вибрациями, которые идеально подходят для подобных встреч. Например, 2, 6, 15, 20 и 24-е несут энергию мягкости, гармонии и взаимопонимания.

При этом самыми неудачными для свиданий нумеролог назвала 4, 8, 13, 17, 22 и 26-е числа. Энергия этих чисел часто провоцирует контроль, бытовые споры или излишнюю серьезность.

Читайте также


обществоеда

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика