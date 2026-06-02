Шеф-повар Михалев: тяжелая пища и суши не подходят для романтического пикника

Фото: 123RF.com/sabthai

Романтический пикник требует внимания к деталям. Для такого свидания не подходит тяжелая пища и популярные суши, так как они быстро портятся в жару. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал шеф-повар Александр Михалев.

Эксперт рекомендовал отдать предпочтение бутербродам, салату из овощей с авокадо без заправки, багету и консервированному паштету. Также можно взять мясную нарезку, маслины, оливки, фрукты, ягоды, нарезанную дыню, лаваш и хумус.

"Главное, все должно быть без чеснока", – подчеркнул шеф-повар.

Не менее важно, по его словам, подумать и о напитках. Основным должна стать минеральная вода, а в качестве второго можно взять что-нибудь легкое, что будет поднимать настроение. В таком случае обязательным будет наличие штопора.

Вместе с тем особое внимание стоит уделить посуде для пикника, продолжил Михалев. Он посоветовал обратить внимание на винтажную корзину или тряпичную сумку. При этом коробка или рюкзак не подойдут.

"Надо взять с собой стеклянные бокалы, потому что у нас сейчас все любят делать селфи. И как раз вот этот будоражащий напиток налить по красивым фужерам – это, мне кажется, будет очень хорошо. А еще важный момент – взять с собой столовые приборы, причем не пластиковые. Не забудьте также салфетки сухие и влажные и плюс еще мусорные пакеты для того, чтобы то, что останется от пикника, грамотно утилизировать", – заключил эксперт.

Ранее нумеролог Татьяна Козлова назвала 15-е число идеальным для первого свидания. По ее словам, существуют даты с "романтическими" вибрациями, которые идеально подходят для подобных встреч. Например, 2, 6, 15, 20 и 24-е несут энергию мягкости, гармонии и взаимопонимания.

При этом самыми неудачными для свиданий нумеролог назвала 4, 8, 13, 17, 22 и 26-е числа. Энергия этих чисел часто провоцирует контроль, бытовые споры или излишнюю серьезность.