Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 21:58

Город

Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Пляж Динамо" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичное управление Роспотребнадзора временно запретило купаться в зоне отдыха "Пляж Динамо" в Москве. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Специалисты взяли образцы в данном водоеме и провели лабораторные исследования. В результате выяснилось, что вода в зоне отдыха "Пляж Динамо" не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

В связи с этим столичное управление Роспотребнадзора посоветовало горожанам не купаться в данной зоне. Для уведомления отдыхающих о введении запрета на купание на территории "Пляж Динамо" были установлены соответствующие знаки.

Зону отдыха "Пляж Динамо" откроют для купания только в том случае, если будут получены удовлетворительные результаты исследований, а вода будет соответствовать нормативам. Уточняется, что территория зоны отдыха "Пляж Динамо" может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве не рекомендовало купаться в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе столицы. Уточняется, что вода в Теплостанском пруде не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. В связи с этим в зоне отдыха установили знаки о запрете купания.

Спасатели напомнили москвичам правила безопасности на воде

Читайте также


город

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика