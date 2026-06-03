Роспотребнадзор запретил купаться в столичной зоне отдыха "Тропарево"

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Управление Роспотребнадзора по Москве не рекомендует купаться в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что вода в Теплостанском пруде не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. В связи с этим в зоне отдыха установили знаки о запрете купания.

При этом там все еще можно отдыхать на пляже, заниматься спортом, использовать зону отдыха для прогулок и других видов досуга. Если результаты новых исследований будут удовлетворительными, то граждан дополнительно известят о возобновлении купания.

В столице признаны пригодными для отдыха с купанием восемь зон. Всего к приемке было предъявлено 11 зон, однако эпидемиологи приняли в эксплуатацию только озеро "Белое", Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж "Динамо", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" и Пионерский пруд. В столице также функционируют зоны отдыха без организованного купания.

