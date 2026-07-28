В интерфейс MAX добавили бразильский вариант португальского языка

Фото: Агентство "Москва"

В интерфейс мессенджера MAX добавили четвертый по счету язык – бразильский вариант португальского. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Помимо этого, программа допускает регистрацию с телефонным кодом Бразилии.

Отмечается, что до этого в настройках мессенджера из иностранных языков были доступны английский и испанский. Последний в интерфейс добавили примерно полмесяца назад.

В пресс-службе MAX рассказали, что регистрация в программе доступна из 40 стран. Число иностранных пользователей мессенджера превышает 10 миллионов человек.

Ранее MAX запустил функцию публикации историй для Android. Для того чтобы воспользоваться ею, нужно скачать новую версию приложения из магазина RuStore. При этом истории можно публиковать в фото- и видеоформате, также возможно их редактирование.