Двое нижегородских подростков, издевавшихся над пенсионеркой, получили по 4 года колонии

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Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор двоим 15-летним подросткам и 42-летней женщине за жестокое избиение 62-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В августе 2025 года женщина, проживавшая в доме потерпевшей в поселке Устиново, за денежное вознаграждение убедила двоих подростков избить пожилую хозяйку. К издевательствам она также привлекла двух малолетних сестер одного из подростков.

На протяжении нескольких дней подсудимые наносили пожилой женщине побои руками, ногами и деревянной битой. Пенсионерка при этом не оказывала сопротивления. Суд квалифицировал это как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Кроме того, фигурантку признали виновной в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. В итоге подростки получили по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а их взрослая сообщница осуждена на 8 лет колонии общего режима.

Ранее в Москве вынесли приговор 61-летнему мужчине, которого признали виновным в истязании малолетних детей. Он объяснял свои действия воспитанием, однако в результате дети подвергались физическим и психическим страданиям. В итоге суд назначил мужчине 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

