Матвиенко указала на сокращение числа абортов в России

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Число абортов в России сократилось почти на 12% за последние два года. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что самый положительный результат зафиксирован в Вологодской области – там число абортов сократилось на 45%. По словам Матвиенко, это стало следствием мер, которые принимает руководство региона.

Ранее спикер Совета Федерации призвала IT-компании помочь с профилактикой абортов в России. Она предложила скорректировать выдачу ответов в поисковиках по запросам об абортах.

По ее мнению, браузеры в первую очередь должны выдавать информацию о кризисных центрах помощи. Также она указала на необходимость предупреждать женщин о том, чем грозит аборт.