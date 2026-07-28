28 июля, 16:00Общество
Матвиенко указала на сокращение числа абортов в России
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков
Число абортов в России сократилось почти на 12% за последние два года. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что самый положительный результат зафиксирован в Вологодской области – там число абортов сократилось на 45%. По словам Матвиенко, это стало следствием мер, которые принимает руководство региона.
Ранее спикер Совета Федерации призвала IT-компании помочь с профилактикой абортов в России. Она предложила скорректировать выдачу ответов в поисковиках по запросам об абортах.
По ее мнению, браузеры в первую очередь должны выдавать информацию о кризисных центрах помощи. Также она указала на необходимость предупреждать женщин о том, чем грозит аборт.