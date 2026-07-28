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28 июля, 14:51

Транспорт

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к 80-летию Калининградской области

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Московский метрополитен совместно с представительством Калининградской области выпустил тематическую транспортную карту "Тройка", посвященную 80-летию региона. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

На карте можно увидеть изображение маяка. Этот образ выбран не случайно – он передает особое географическое положение области и ее историческую роль морских ворот России. На протяжении столетий маяк является не только ориентиром для судов, но и символизирует свет, надежду и защиту.

Приобрести новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", а также в интернет-магазине метрополитена и на популярных маркетплейсах.

Ликсутов отметил, что столичное метро регулярно выпускает транспортные карты, посвященные разным регионам России. Они пользуются большим спросом среди пассажиров.

Ранее в столице появились "Тройки" с изображением картин современного искусства. Они были выпущены совместно с Московским продюсерским центром и проектом "Контуры культуры". В основу дизайна легли работы художников, ставших победителями прошлого сезона проекта, Максима Еремина и Степана Краснова.

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