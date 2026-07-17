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17 июля, 15:42

Транспорт

В столице выпустили тематическую карту "Тройка" ко Дню шахмат

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс совместно с Федерацией шахмат РФ выпустил тематическую карту "Тройка", приуроченную ко Дню шахмат, который отмечается 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

В оформлении карты использовали символику Федерации шахмат России и слоган "Шахматы для каждого". Новую "Тройку" посвятили игре, которая на протяжении многих веков объединяет людей разных возрастов и профессий.

Приобрести тематическую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в продаже в столице появились новые тематические карты "Тройка" с леопардовым узором. Ее посвятили программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. В основу дизайна лег окрас одного из самых редких хищников страны.

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