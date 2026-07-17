Эксперт Маремпольская назвала категорию детей, подверженных влиянию группировок

Совбез РФ опубликовал статистику по росту детской преступности. В первом полугодии правоохранительные органы выявили более 11 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. С чем это связано и как понять, что ребенок попал под опасное влияние, разбиралась Москва 24.

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Совет безопасности РФ представил доклад о криминогенной ситуации в молодежной среде.

Согласно документу, первая половина 2026 года отметилась заметным увеличением преступной активности подростков, хотя в целом по России число зарегистрированных правонарушений снизилось.

Таким образом, за прошедшее полугодие правоохранители выявили 11,4 тысячи детей, которые пренебрегли нормой закона (показатель на 9% превышает результат 2025 года). При этом 5,1 тысячи человек шли на преступления в составе групп соучастников.

Особое беспокойство, согласно отчету, вызывает вовлечение несовершеннолетних в организованные банды и сообщества: этот показатель вырос с 233 до 415 человек.

Также сообщается, что большая часть подростковых преступлений (63,4%) связана с хищением чужого имущества, кражами, разбойными нападениями, вымогательством и мошенничеством. Также в 1,4 раза выросло число подростков, уличенных в экстремизме, и в 2,2 раза – в терроризме.

В связи с этим зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах.

Такие картины выглядят для подростков достаточно привлекательными, но нужно учитывать, что у детей может быть снижено критическое мышление, подчеркнул депутат.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Взрослые, которые зарабатывают деньги на таких картинах, говорят: "Это же показана негативная сторона жизни". Однако для подростка то, что продемонстрировано как негативное, порой является очень даже притягательным. Как бы режиссеры ни отрицали это, несовершеннолетним это нравится.

Парламентарий добавил, что в целом в России нет проблем с подростковой преступностью, охарактеризовав ситуацию как отличную.

"Бить тревогу не нужно. Необходимо лишь максимально демонстрировать не отрицательных персонажей, а правильных молодых людей и девушек, которые добиваются успеха в жизни своими талантами, умом", – подчеркнул Милонов.

Он добавил, что в стране есть социальные программы для воспитания молодежи, это большой пласт отрасли, который активно развивается. Но, несмотря на это, нужно снизить демонстрацию "грязи" по ТВ, заключил он.

"Тепличные" дети

По мнению детского клинического психолога Елены Морозовой, рост преступности среди несовершеннолетних может быть связан с отсутствием в воспитании четких норм – добра, зла, дозволенного и недозволенного, а также с невозможностью прогнозирования того, что произойдет в результате конкретных действий.

Эксперт согласилась с тем, что сейчас развивается культ насилия, в частности через игры и фильмы.

"А еще представление о том, что сила, оборачивающаяся в насилие, решает все, это воспринимается как способ достижения желаний и намерений", – отметила психолог в разговоре с Москвой 24.

Что касается вопроса, кто наиболее подвержен влиянию группировок, то, во-первых, сейчас немало детей с пограничной патологией. Есть особый психотип, который сподвигает на такие поступки, – это дети очень импульсивные, с повышенной агрессивностью, неумением распознавать свои эмоции и справляться с ними. Все это можно назвать предикторами, сказала Морозова.





Елена Морозова детский клинический психолог Таким ребятам показан спорт и творчество, причем любое, например арт-студии, где накопленные эмоции можно выразить телесно или через образы. К детям надо проявлять уважение и понимание, говорить с ними, быть честными, откровенными. Если они живут среди таких взрослых и в семье нет диктата и насилия, а в школе отсутствует поощрение буллинга, несовершеннолетним становится легче. А вот накопленная обида и отчаяние часто вызывают агрессию, которая выплескивается неожиданно и малоприятно.

Говоря о том, как понять, что ребенок вступил в группировку, эксперт назвала несколько признаков. Обычно такой подросток отходит от привычных занятий, становится погруженным в себя, отстраненным, малодоступным, меняется тип поведения и эмоциональные реакции. Поэтому всегда важно понимать, в связи с чем это происходит, указала эксперт.

"Сейчас детей часто вовлекают в мошеннические схемы, как следствие, у несовершеннолетних появляются проблемы со сном, нарушается аппетит, то есть это сигналы, что происходит что-то неладное. Здесь важно не допытываться, а понаблюдать, постараться поговорить по душам, пообщаться с окружением. Также нужно смотреть на контакты, куда уходит, с кем проводит время и общается, потому что это очень опасно", – подчеркнула Морозова.

В свою очередь, клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская в беседе с Москвой 24 отметила, что попасть в опасную группировку могут в том числе "тепличные" дети, над которыми родители "трясутся".

"Таких ребят заманивают, запугивая, шантажируя, многие стесняются сказать родителям, боятся или их берут на слабо. Кроме того, это зависимый тип личности, эмоционально нестабильный", – указала специалист.

С точки зрения нейропсихологии, это незрелость мозговых центральных нервных систем, когда эмоциональная потребность "хочу" идет вперед возможности, отметила эксперт.





Татьяна Маремпольская клинический психолог, нейропсихолог Еще один фактор – нестабильная психика, потому что у человека со здоровой ментальностью есть торможение, он может проанализировать и сказать: "Нет, я это делать не буду". Те же, у кого незрелость, мозговая дисфункция и вседозволенное воспитание, не имеют тормозов. Плюс в этом плане играет роль асоциальность семьи.

Также есть тенденция, которая идет с 2019 года: из-за COVID, потом карантина, а следом и ситуации в мире у подростков может возникнуть ощущение ограничения их потребностей, добавила эксперт.

Многие стали меньше покупать: то, что раньше было первостепенно, теперь уходит на второй-третий план. В итоге откладывание потребностей тоже может толкать подростков на противозаконные поступки. Школьники чувствуют себя ущемленными, обделенными, а необходимость чем-то обладать остается в голове, и дети находят обходной путь, заключила Маремпольская.