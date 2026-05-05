Психолог Резенова поддержала профилактику деструктивного поведения молодежи

Правительство РФ утвердило план профилактики деструктивного поведения среди молодежи до 2030 года, сообщила Росмолодежь. Как это поможет обезопасить юных граждан, разбиралась Москва 24.
Медиапатрули и форумы
Правительство России утвердило перечень мероприятий по профилактике деструктивного поведения среди молодежи на период до 2030 года, сообщила пресс-служба Росмолодежи. В разработке участвовали 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, МВД и Минпросвещения, а также более 70 регионов страны.
В комплекс вошел 41 системный пункт, среди которых отслеживание активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, подготовка профильных специалистов в области безопасности. Помимо этого, там прописаны ключевые события: ежегодные конференции "Академия профилактики" и "Формула согласия", семинары "Национальная безопасность" и "Мир без угроз", обучение специалистов образования, молодежной политики, спорта и соцсферы.
Также предусмотрены создание медиапатрулей с участием студентов, формирование базы методических рекомендаций и лучших практик, разработка отдельных мер для несовершеннолетних осужденных, детей военнослужащих и молодежи из исторических регионов. Особое внимание уделяется мониторингу контента, созданию медиапроектов о традиционных ценностях, кибербезопасности и противодействию угрозам.
Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова сообщила, что комплекс включает разработку дополнительных образовательных программ для специалистов, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность и внедрение механизмов борьбы с деструктивным контентом в Сети.
Своевременные меры?
Дети с подростками давно стали адресной группой для вербовки со стороны обученных людей, рассказала Москве 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
"Не должны ли были инициативы Росмолодежи появиться намного раньше? Те же форумы и слеты охватывают небольшие группы, а у нас только школьников несколько миллионов и очень много молодежи до 35 лет", – пояснила депутат.
По ее мнению, в России нужна системная работа, чтобы каждый молодой человек почувствовал эти рекомендации на себе. Они также необходимы тем, кто работает с молодежью.
Она уточнила, что молодые люди должны чувствовать свою вовлеченность в общественную повестку.
"Закон о волонтерстве принят, и молодежь откликается. То же стройотрядовское движение должно быть не только на картинке. Каждый студент летом должен считать это своим гражданским долгом, плюс такая деятельность является еще и интересным общением вне аудитории. Если довести вовлеченность студентов в стройотряды до 90%, это тоже борьба с деструктивом", – добавила Останина.
При этом само по себе деструктивное поведение – это агрессия, насилие и буллинг, поэтому профилактика здесь нужна на 100%. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась детский и подростковый психолог Надежда Резенова.
"Эмпатия у детей и подростков, склонных к деструктивному поведению, развита плохо. Они мало понимают себя и еще меньше – окружающих. Насилие они видят, но не осознают последствия в полной мере. Поэтому я за профилактические беседы в школах, за встречи с родителями – за любую форму ликвидации эмоциональной безграмотности", – рассказала она.
Признаки того, что подросток может скатываться к деструктивному поведению, бывают разными. Например, раздражительность без конкретной причины, импульсивность, когда на мелкую ситуацию реакция чрезмерна.
"Добрый разговор и умение выслушать – уже огромная помощь, подросток часто сознается в деструктивных планах в доверительной и безопасной атмосфере. Когда ребенок чувствует, что он услышан, нужен и важен, это меняет многое", – уточнила Резенова.
Чтобы профилактика не вызывала у подростков насмешек, по мнению психолога, не нужно обращать внимания на их защитную реакцию – главное, продолжать свое дело, не отчаиваться и не сдаваться.
Также она предложила проводить не массовые мероприятия, а общение в маленьких группах, чтобы результативность была выше.
"Особое внимание надо уделить мониторингу поведения в соцсетях. Грань между контролем и соблюдением личных границ достигается только через договор с подростками. Конфликты неизбежны, но из них можно находить адекватный выход. Важно, чтобы родители работали и со своей тревогой – именно она порождает чрезмерный контроль, который вызывает протест", – уточнила психолог.
Когда на практике психологи видят ребенка с депрессией, то понимают: часто за ним стоит несчастный родитель. Взрослому нужно не только договариваться с детьми, но и налаживать свою жизнь. Когда родитель ей по большей части доволен, сын или дочь видит этот опыт и понимает, что можно договориться и что жизнь не всегда плоха.
"Если родитель заметил тревожные признаки (необычную замкнутость, ношение исключительно закрытой одежды, агрессию), важно обратиться к специалистам. Не бояться психологов и психиатров, искать грамотных по отзывам. Если сбой системы произошел, в рамках семьи он уже не решается", – добавила Резенова.
В свою очередь, когда учитель или воспитатель заметил деструктивное поведение, он обязан сообщать родителям – это может стать спасением, заключила она.