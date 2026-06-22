Собянин сообщил об уничтожении уже 70 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще три вражеских беспилотных летательных аппарата удалось перехватить на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

В настоящее время, как уточнил градоначальник, к месту падения осколков дронов уже прибыли представители экстренных служб.

Попытки атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столичный регион фиксируются с ночи 22 июня. Прилеты первых БПЛА были зафиксированы примерно в 02:58 по местному времени. С этого момента удалось ликвидировать 70 аппаратов.

На фоне продолжающихся прилетов аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили о временных ограничениях. В частности, первые две авиагавани сейчас принимают и выпускают самолеты по согласованию, а последняя полностью прекратила обслуживание рейсов.

Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с этим начала корректировать расписание, перенося время вылета и отменяя часть авиарейсов. О новом времени вылета пассажиров оповещают через контакты, указанные в бронировании.