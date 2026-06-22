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22 июня, 10:44

Спорт

Шоссейная велогонка "Столица" и велозаезды пройдут в Москве 4 июля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Шоссейная велогонка "Столица" и велозаезды пройдут в Москве 4 июля. Трасса протянется вдоль набережных и на Воробьевых горах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участники смогут выступить в разных категориях в зависимости от возраста, пола и личного опыта. Профессионалам предлагают принять участие в гонке на дистанции до 100 километров, а любителям – на участках до 20, 35 и 50 километров.

Велогонка стартует от МГУ имени М. В. Ломоносова. Участникам предстоит проехать по улице Косыгина, Воробьевскому шоссе и Бережковской набережной до набережной Тараса Шевченко с разворотом у Новоарбатского моста и в обратном направлении до Ленинского проспекта. Протяженность круга составит 17,5 километра.

Для каждого участника предусмотрены памятные медали и подарки. Регистрация доступна на сайте.

Ранее стартовала регистрация на Ночной велофестиваль, который состоится 4 июля. Для участников разработали новый маршрут, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Его общая протяженность – 20 километров.

Ночной велофестиваль состоится в Москве 4 июля

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