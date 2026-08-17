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17 августа, 10:37

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ракетного удара ВСУ по Белгородской области

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Колосково в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

На месте происшествия следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств. Устанавливаются тип и модель использованного оружия, а также все обстоятельства случившегося.

В СК уточнили, что подобные преступления совершаются украинскими военными системно и с демонстративной жестокостью. Принципиальная позиция ведомства остается неизменной: все причастные к этим деяниям будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

ВСУ ударили по белгородскому селу 17 августа. В результате атаки погибли шесть человек, еще четверо получили травмы. Среди пострадавших – 14-летний подросток. Двум раненым помощь оказали на месте, остальных, включая ребенка, доставили в районную больницу.

Врио губернатора региона Александр Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что после попадания снарядов также сгорела хозпостройка и поврежден легковой автомобиль.

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