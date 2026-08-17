Принцесса Малайзии вышла замуж за британского автогонщика

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В Малайзии состоялась свадьба принцессы Тенгку Путери Ильяны и британского автогонщика Кристофера Фроггатта. Об этом сообщает издание HELLO.

По его данным, 29-летняя Ильяна – дочь короля Малайзии султана Абдуллы Султана Ахмад Шаха и его второй жены, актрисы Джулии Раис – вышла замуж 7 августа. Пара долго скрывала отношения, поэтому подробности их романа почти неизвестны.

На торжестве невеста была в фамильной тиаре со звездами из бриллиантов, жених – в традиционном головном уборе тенгколок. Церемония включала брачные клятвы, обмен кольцами и передачу приданого.

За обрядами наблюдали наследный принц Паханга Тенгку Хассанал Ибрагим Алам Шах и представитель вице-президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян. Молодоженов сначала покормили церемониальным рисом, после чего провели обряд окропления: гости брызгали на них розовой водой и благовониями, желая счастья.

Султан благословил супругов, а Королевский дом Паханга пожелал им "спокойного плавания на ковчеге брака".

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл представила ароматическую свечу, которая призвана воссоздать атмосферу ее свадьбы с принцем Гарри. По данным СМИ, новая свеча Signature Candle бренда As Ever, принадлежащего Маркл, стоимостью 64 доллара содержит ноты марокканской мяты, кардамона и чайных листьев.

