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17 августа, 11:47

Общество

Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание ожидается в Москве во второй половине недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в беседе с ИС "Вести".

В понедельник, 17 августа, днем воздух в Москве прогреется до 25 градусов, однако затем температура начнет постепенно снижаться. К концу недели дневные показатели составят около 20 градусов, а ночью столбики термометров местами опустятся ниже 10 градусов.

По словам синоптика, самым сухим днем станет вторник, 18 августа, осадков не ожидается. Регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, приближающегося с территории Белоруссии. Уже в среду, 19-го числа, этот же циклон отметится холодным фронтом, что и приведет к понижению температуры.

При этом, по словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, в течение рабочей недели в Москве будет дождливая погода. Локальные осадки возможны до четверга, 20 августа. Однако сильных дождей не будет.

Тем временем лето 2026 года может стать самым холодным в столице с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом году равнялась 30,7 градуса и отмечалась 2 августа.

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