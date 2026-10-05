Патриарх Кирилл наградил Кадырова орденом Славы и чести

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главу Чечни Рамзана Кадырова церковного ордена Славы и чести I степени. Поздравление опубликовано на сайте Русской православной церкви.

Уточняется, что награда приурочена к 50-летию Кадырова.

В своем обращении патриарх отметил, что ценит добрые отношения между руководством республики и Грозненской епархией, и выразил надежду на их дальнейшее развитие. При этом Чечня, пройдя через многие испытания, добилась значительных успехов в социально-экономической сфере, обеспечении безопасности, созидании межрелигиозного мира и гражданского согласия.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что за годы госслужбы Кадыров проявил себя как волевой, целеустремленный и ответственный лидер, заботящийся о Чечне и ее жителях. Патриарх пожелал главе республики крепости сил, помощи Всевышнего и успехов в трудах на пользу Отечества.

До этого указом Владимира Путина Кадырову, имевшему ранее звание генерал-полковника, присвоили воинское звание генерала армии. Кроме того, директор Росгвардии Виктор Золотов вручил ему краповый берет.

