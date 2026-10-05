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Инаугурация Рамзана Кадырова на пост главы Чечни состоялась в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики, верно служить многонациональному народу", – сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров, представляющий партию "Единая Россия", официально вступил в должность после сентябрьских выборов, на которых он заручился поддержкой 99,85% избирателей. Данный результат стал рекордным, превысив показатели электоральных кампаний 2016 и 2021 годов.

На церемонию глава республики прибыл в традиционном костюме в сопровождении своего сына Адама Кадырова, занимающего посты помощника главы региона и секретаря Совета безопасности.

Примечательно, что Кадыров официально вступил в должность главы республики в день своего 50-летия. Он принес присягу на русском и чеченских языках.

Ранее указом Владимира Путина главе Чечни, ранее носившему звание генерал-полковника, присвоили высшее офицерское звание генерала армии. Кроме того, директор Росгвардии Виктор Золотов вручил Кадырову краповый берет.