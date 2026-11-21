Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В селе Большие Брусяны Свердловской области спасли 10-летнего мальчика, которого похититель держал в заброшенном доме, сообщили в СК России.

По информации ведомства, ребенка похитили вечером 21 ноября. Мужчина удерживал его в нежилом строении по улице Ленина. Во время оперативных мероприятий злоумышленника ликвидировали.

Ребенка удалось освободить, угрозы его жизни и здоровью нет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия: осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Ранее трое неизвестных ворвались в частный дом 78-летней пенсионерки в деревне Новая Слобода Щелковского района Подмосковья. Злоумышленники проникли внутрь через окно, связали пожилую женщину простынями и потребовали передать им деньги и ценности. Для устрашения они угрожали ей ножом и прижимали к животу холодный утюг. После этого нападавшие вскрыли встроенный сейф, из которого похитили золотые украшения и 100 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 1,1 миллиона рублей.

