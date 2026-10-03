Главе Чечни Кадырову присвоили звание генерала армии

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Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили воинское звание генерала армии указом Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонии было объявлено, что Кадырову, имеющему звание генерал-полковника, присвоено высшее офицерское воинское звание генерала армии. Кроме того, Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил ему краповый берет.

Ранее Путин подписал указы, по которым 318-й отдельный радиотехнический полк особого назначения и 92-я отдельная радиотехническая бригада особого назначения получили звание гвардейских. Награда присуждена за проявленные личным составом массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях в защиту Отечества и государственных интересов.

Отныне эти формирования носят наименования 318-го отдельного гвардейского радиотехнического полка особого назначения и 92-й отдельной гвардейской радиотехнической бригады особого назначения.