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В Италии быстро увеличивается число молодых людей, выбирающих социальную изоляцию и отказывающихся от контактов с окружающими. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные ассоциации Hikikomori Italia.

Термин "хикикомори" пришел из Японии и используется для обозначения людей, которые сознательно выбирают жизнь в полной социальной изоляции, отказываясь от контактов с внешним миром.

По оценкам специалистов организации, около 200 тысяч жителей Италии фактически прекратили общение с обществом, оставили учебу и работу. В наиболее тяжелых случаях затворничество продолжается от 5 до 10 лет.

Более 50 тысяч итальянских старшеклассников находятся в полной социальной изоляции дольше полугода. Еще у 2,5% школьников наблюдаются начальные признаки хикикомори, говорится в ежегодном докладе парламенту о проблеме зависимостей.

Ранее ученые из университета Бордо выяснили, что хроническое одиночество увеличивает риск развития деменции на 38%. Исследование длилось 30 лет и показало, что постоянный стресс и воспаление, вызванные изоляцией, негативно влияют на когнитивные функции.

При этом эпизодическое одиночество не связано с повышенной вероятностью заболевания. Специалисты отметили, что в группу риска попадают даже люди, формально живущие в семье или с партнером.