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21 октября, 18:22

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Эксперт Шурова предупредила, что канистерапия не заменит лечение у психиатров

Эксперт предупредила, что канистерапия не заменит лечение у психиатров

Фото: 123RF.com/satura86

Канистерапия, или услуга по реабилитации с помощью собаки, не является универсальным методом лечения, а также заменой психологов и психиатров. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщила психолог, психиатр Екатерина Шурова.

Специалист прокомментировала новость канала Mash Money, в которой сообщалось, что за 4 встречи со специально обученной собакой в Москве просят 25 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с ценой хорошего смартфона. В программу входят упражнения на общение, внимание и движение. Занятия предлагают и детям, и взрослым.

Канистерапия относится к виду зоотерапии – это метод психологической и социальной реабилитации с участием специально подготовленной собаки.
Екатерина Шурова
психолог, психиатр

Эксперт отметила, что это направление является достаточно перспективным, особенно там, где человеку трудно установить контакт, выразить чувства или включиться в обычную терапевтическую работу. При этом специалист предупредила, что не любое общение с собакой – канистерапия. В полноценной терапевтической программе есть конкретная цель, подготовленный специалист, обученное животное и оценка результатов.

По ее словам, участие собаки влияет на несколько уровней человеческого бытия. Таким образом, на эмоциональном уровне контакт с животным может снижать субъективное напряжение, дает ощущение принятия и облегчает переживание одиночества.

На поведенческом уровне человеку бывает легче включиться в занятия, если они предполагают взаимодействие с собакой: дать команду, расчесать, пройтись вместе. На социальном собака становится своеобразным посредником между человеком и специалистом, помогая начать разговор и выстроить контакт.

Кроме того, на когнитивном уровне упражнения с собакой позволяют тренировать внимание, планирование и контроль импульсов, а на телесном прогулка, движения, спокойный тактильный контакт способствуют расслаблению, если человек воспринимает их как безопасные.

Я бы выделила очень интересный механизм: собака иногда снижает ощущение социальной угрозы. Человеку может быть проще находиться рядом с животным, которое не оценивает его успехи, внешность или правильность высказываний так, как это может восприниматься в общении с другими людьми.
Екатерина Шурова
психолог, психиатр

При этом важно не приписывать собаке магических способностей, добавила она, поскольку реакция зависит от конкретного человека, животного, обстановки и характера взаимодействия.

По мнению эксперта, канистерапия подходит детям и подросткам с трудностями в эмоциональной регуляции, людям с тревогой и депрессивными расстройствами, тем, кто часто бывает в стрессовых ситуациях, пожилым – как поддержка социальной активности и вовлечение в реабилитационные занятия.

Также это подойдет людям, которым сложно доверять и устанавливать контакт, потому что собака помогает начинать общение, эмоционально сложную встречу и постепенно формирует чувство безопасности.

Одновременно с этим метод может быть полезен и в психотерапии, но не следует автоматически считать, что такой контакт эффективен при любой психологической травме, уточнила специалист.

Однако для этого нельзя просто завести собачку. Здесь нужно понимать, чем канистерапия отличается от обычного общения с животным. Последнее подразумевает удовольствие, общение, поддержку, но не имеет конкретной терапевтической цели и результата.
Екатерина Шурова
психолог, психиатр

Общение с собакой в терапии происходит в рамках организованной программы, предполагает динамическую оценку изменений и участие специалиста, который отвечает за цель и ход вмешательства, добавила она.

Врач также перечислила преимущества этого метода. Во-первых, это возможность установить контакт без немедленного требования говорить о себе. Для некоторых пациентов прямой разговор о чувствах, симптомах и травматическом опыте изначально слишком сложен, а совместные занятия с собакой могут стать более доступной точкой входа в терапевтический процесс.

Второй момент – можно наблюдать поведение в реальном взаимодействии. В зависимости от задачи специалист исследует, как человек реагирует на фрустрацию, соблюдает границы, регулирует импульсы, воспринимает обратную связь. Но одно взаимодействие с собакой, к сожалению, не позволяет делать диагностические выводы о личности.
Екатерина Шурова
психолог, психиатр

В-третьих, абстрактные психологические задачи превращаются в конкретные действия: вместо обсуждения самоконтроля человек тренирует ожидание, вместо разговора об ответственности выполняет последовательность действий по уходу, а вместо абстрактного упражнения на коммуникацию – подает понятные сигналы.

Кроме того, канистерапию можно рассматривать как дополнительный компонент помощи при условии, что она соответствует потребностям пациента и проводится подготовленной командой. При этом нельзя отменять назначенные препараты, убирать психотерапию или необходимую реабилитацию только потому, что человеку стало легче рядом с собакой.

Терапия ценна не тем, что животное якобы лечит человека само по себе, а тем, что правильно организованное взаимодействие может облегчить контакт, поддержать эмоциональную регуляцию и создать условия для психологической работы.
Екатерина Шурова
психолог, психиатр

Она назвала это наиболее разумным подходом, который можно использовать адресно, с понятной целью и оценкой результата – с учетом потребностей и человека, и собаки.

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