Эксперт Шурова предупредила, что канистерапия не заменит лечение у психиатров

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Канистерапия, или услуга по реабилитации с помощью собаки, не является универсальным методом лечения, а также заменой психологов и психиатров. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщила психолог, психиатр Екатерина Шурова.

Специалист прокомментировала новость канала Mash Money, в которой сообщалось, что за 4 встречи со специально обученной собакой в Москве просят 25 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с ценой хорошего смартфона. В программу входят упражнения на общение, внимание и движение. Занятия предлагают и детям, и взрослым.



Екатерина Шурова психолог, психиатр Канистерапия относится к виду зоотерапии – это метод психологической и социальной реабилитации с участием специально подготовленной собаки.

Эксперт отметила, что это направление является достаточно перспективным, особенно там, где человеку трудно установить контакт, выразить чувства или включиться в обычную терапевтическую работу. При этом специалист предупредила, что не любое общение с собакой – канистерапия. В полноценной терапевтической программе есть конкретная цель, подготовленный специалист, обученное животное и оценка результатов.

По ее словам, участие собаки влияет на несколько уровней человеческого бытия. Таким образом, на эмоциональном уровне контакт с животным может снижать субъективное напряжение, дает ощущение принятия и облегчает переживание одиночества.

На поведенческом уровне человеку бывает легче включиться в занятия, если они предполагают взаимодействие с собакой: дать команду, расчесать, пройтись вместе. На социальном собака становится своеобразным посредником между человеком и специалистом, помогая начать разговор и выстроить контакт.

Кроме того, на когнитивном уровне упражнения с собакой позволяют тренировать внимание, планирование и контроль импульсов, а на телесном прогулка, движения, спокойный тактильный контакт способствуют расслаблению, если человек воспринимает их как безопасные.



Екатерина Шурова психолог, психиатр Я бы выделила очень интересный механизм: собака иногда снижает ощущение социальной угрозы. Человеку может быть проще находиться рядом с животным, которое не оценивает его успехи, внешность или правильность высказываний так, как это может восприниматься в общении с другими людьми.

При этом важно не приписывать собаке магических способностей, добавила она, поскольку реакция зависит от конкретного человека, животного, обстановки и характера взаимодействия.

По мнению эксперта, канистерапия подходит детям и подросткам с трудностями в эмоциональной регуляции, людям с тревогой и депрессивными расстройствами, тем, кто часто бывает в стрессовых ситуациях, пожилым – как поддержка социальной активности и вовлечение в реабилитационные занятия.

Также это подойдет людям, которым сложно доверять и устанавливать контакт, потому что собака помогает начинать общение, эмоционально сложную встречу и постепенно формирует чувство безопасности.

Одновременно с этим метод может быть полезен и в психотерапии, но не следует автоматически считать, что такой контакт эффективен при любой психологической травме, уточнила специалист.



Екатерина Шурова психолог, психиатр Однако для этого нельзя просто завести собачку. Здесь нужно понимать, чем канистерапия отличается от обычного общения с животным. Последнее подразумевает удовольствие, общение, поддержку, но не имеет конкретной терапевтической цели и результата.

Общение с собакой в терапии происходит в рамках организованной программы, предполагает динамическую оценку изменений и участие специалиста, который отвечает за цель и ход вмешательства, добавила она.

Врач также перечислила преимущества этого метода. Во-первых, это возможность установить контакт без немедленного требования говорить о себе. Для некоторых пациентов прямой разговор о чувствах, симптомах и травматическом опыте изначально слишком сложен, а совместные занятия с собакой могут стать более доступной точкой входа в терапевтический процесс.



Екатерина Шурова психолог, психиатр Второй момент – можно наблюдать поведение в реальном взаимодействии. В зависимости от задачи специалист исследует, как человек реагирует на фрустрацию, соблюдает границы, регулирует импульсы, воспринимает обратную связь. Но одно взаимодействие с собакой, к сожалению, не позволяет делать диагностические выводы о личности.

В-третьих, абстрактные психологические задачи превращаются в конкретные действия: вместо обсуждения самоконтроля человек тренирует ожидание, вместо разговора об ответственности выполняет последовательность действий по уходу, а вместо абстрактного упражнения на коммуникацию – подает понятные сигналы.

Кроме того, канистерапию можно рассматривать как дополнительный компонент помощи при условии, что она соответствует потребностям пациента и проводится подготовленной командой. При этом нельзя отменять назначенные препараты, убирать психотерапию или необходимую реабилитацию только потому, что человеку стало легче рядом с собакой.



Екатерина Шурова психолог, психиатр Терапия ценна не тем, что животное якобы лечит человека само по себе, а тем, что правильно организованное взаимодействие может облегчить контакт, поддержать эмоциональную регуляцию и создать условия для психологической работы.

Она назвала это наиболее разумным подходом, который можно использовать адресно, с понятной целью и оценкой результата – с учетом потребностей и человека, и собаки.

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