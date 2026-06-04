Ветеринар Зуева заявила, что частые объятия с кошкой опасны для питомца

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Частые объятия с кошкой могут быть для нее опасны: навязчивая нежность способна вызвать у питомца стресс. Об этом в беседе с "Абзацем" предупредила кандидат биологических наук, ветеринар Наталья Зуева.

Зуева отметила, что кошки – независимые животные, которым для психологического комфорта необходимо личное пространство. Питомец сам проявит желание пообщаться: подойдет, если захочет, чтобы его погладили. В остальных случаях лучше не навязывать свое внимание.

Ветеринар также подчеркнула, что животному крайне важно иметь места, где оно может укрыться от общения. Хозяин не должен вытаскивать кошку из такого укрытия – за исключением ситуаций, когда питомцу угрожает смертельная опасность.

"Стресс, вызванный нарушением личных границ, может стать пусковым механизмом для многих болезней, которые до этого момента могли никак себя не проявлять, но которыми кошка уже болела", – добавила эксперт.

По ее словам, навязчивые прикосновения могут даже вогнать питомца в депрессию и спровоцировать обострение хронических недугов.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что быстрое сближение с незнакомцем, нависание и даже улыбка, обнажающая зубы, – все это вызывает у питомца сильный стресс, учащенное сердцебиение и выброс адреналина. В таком случае, предупредил эксперт, попытка погладить расценивается как прямая атака.