Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".

Ранее российская армия освободила село Комсомольское в Запорожской области. Добиться этого удалось благодаря действиям группировки "Восток". В результате продолжительных боев военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии взяли под контроль важный узел обороны противника.

Мотострелки также зачистили район обороны площадью до 5 квадратных километров, взяв под контроль более 250 строений. Кроме того, российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение местам хранения и площадкам запуска дальних дронов, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

