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04 июня, 14:13

Политика

ВС РФ освободили Комсомольское в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили село Комсомольское в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Добиться этого удалось благодаря действиям группировки "Восток". В результате продолжительных боев военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника. Мотострелки зачистили район обороны площадью до 5 квадратных километров, взяв под контроль более 250 строений.

Кроме того, за сутки российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение местам хранения и площадкам запуска дальних дронов, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее российские бойцы уничтожили разветвленную сеть подземных туннелей ВСУ в Запорожской области. Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии обнаружили "кротовую тактику" противника с помощью дронов.

Украинские подразделения использовали замаскированные ходы для скрытного перемещения резервов и атак в тылу. Для ликвидации "нор" применили термобарические боеприпасы.

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