Роза Сябитова заявила, что мужчины не входят в ее планы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Мужчины не входят в планы телеведущей Розы Сябитовой, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, сейчас она активно ведет социальные сети и представляет там мнение "поколения бабушек". Телеведущая отметила, что хотела бы заниматься этим как можно дольше.

Кроме того, она указала на необходимость "денежки зарабатывать", в частности, чтобы поддерживать в должном виде свою загородную усадьбу.

"Мужчины в эти планы не входят, потому что это затратно и физически, и эмоционально, и финансово", – пояснила Сябитова.

Телеведущая добавила, что не собирается нарушать налаженный с трудом уклад жизни. Она также призналась, что не хотела бы снова быть молодой, поскольку ей нравится ее нынешний возраст. Сябитова подчеркнула, что теперь она наслаждается жизнью. В ее ближайших планах – отпуск с внучкой.

Ранее телеведущая опубликовала в соцсетях фото с внуками, сопроводив его небольшим комментарием. В нем она отметила, что в настоящее время бабушки все чаще предпочитают уделять время себе, а не присматривать за внуками.

На ее слова отреагировала блогер Виктория Боня. Она подчеркнула, что каждый человек сам выбирает, что ему делать, добавив, что обычно бабушки сами с удовольствием занимаются своими внуками.