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29 июля, 12:47

Политика

Россиянам рекомендовали не проводить финансовые операции через Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам лучше воздержаться от любых финансовых операций внутри мессенджера Telegram. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

По его словам, не совершать покупки следует до тех пор, пока не появятся официальные комментарии от Роскомнадзора и ФСБ. Это касается платных подписок, покупки валют TON и других подобных операций.

Поводом для предостережения стала процедура объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. По данным ФСБ, ему уже предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Уточнялось, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

Вместе с тем в Следственном комитете России заявили, что украинские спецслужбы использовали один из популярных сервисов для знакомств в Telegram для вербовки граждан. Представители Киева под угрозами склоняли россиян к совершению диверсий и терактов.

Роскомнадзор замедляет работу платформы с февраля 2026 года. По информации ведомства, Telegram системно создает инфраструктуру, которая позволяет некоторым сервисам незаконно распространять персональные данные россиян.

Дуров сообщал, что против него возбудили уголовное дело за пособничество терроризму. В апреле он поделился, что ему пришла повестка в качестве подозреваемого.

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