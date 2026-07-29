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29 июля, 10:51

Политика

В ГД не исключили признания Telegram террористическим ресурсом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мессенджер Telegram могут признать в России террористическим ресурсом. Об этом News.ru заявил депутат ГД Андрей Колесник.

В беседе с журналистами Колесник указал, что основателя Telegram Павла Дурова неоднократно призывали удалить чаты, через которые вербуют россиян. Помимо этого, украинские спецслужбы при помощи мессенджера ломали судьбы людей, которые под их воздействием совершали теракты в РФ.

"По поводу признания мессенджера террористическим – это решать спецслужбам. Думаю, вполне может произойти и такое", – резюмировал парламентарий.

Роскомнадзор замедляет работу платформы Telegram с февраля 2026 года. В ведомстве отмечали, что Telegram системно создает инфраструктуру, позволяющую некоторым сервисам незаконно распространять персональные данные российских граждан.

Позже сам Дуров заявил, что в РФ против него возбудили уголовное дело за пособничество терроризму. В апреле основатель мессенджера указывал, что ему пришла повестка в качестве подозреваемого.

29 июля начата процедура объявления Дурова в международный розыск. В ФСБ подтвердили, что ему предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Уточнялось, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

В это же время в СК РФ сообщили, что украинские спецслужбы использовали один из популярных сервисов для знакомств в Telegram в целях вербовки граждан РФ. Представители Киева под угрозами склоняли россиян к совершению диверсий и терактов, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.

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