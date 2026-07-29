Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 12:17

Политика

Владимир Путин предложил советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию и пожелал ей успехов на новой работе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что вы видите во мне такие возможности", – сказала Абрамова.

Путин отметил, что Абрамова имеет опыт работы депутатом местного совета, в акционерных обществах и правительственных структурах. По словам президента, она хорошо знает обстановку и людей, а Удмуртия является ее малой родиной. Российский лидер также пожелал Абрамовой успехов на новой должности.

До этого президент принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2017 года. На его место Путин назначил Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии до вступления в должность избранного руководителя республики.

Ранее стало известно, что глава Шебекинского округа Андрей Гриднев досрочно покинет свой пост. При этом претензий к Гридневу у руководства нет. В мае предыдущий губернатор Вячеслав Гладков ушел в отставку, которую принял Путин, а Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности на данном посту.

Читайте также


властьполитикарегионы

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика