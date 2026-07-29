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Владимир Путин предложил советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию и пожелал ей успехов на новой работе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что вы видите во мне такие возможности", – сказала Абрамова.

Путин отметил, что Абрамова имеет опыт работы депутатом местного совета, в акционерных обществах и правительственных структурах. По словам президента, она хорошо знает обстановку и людей, а Удмуртия является ее малой родиной. Российский лидер также пожелал Абрамовой успехов на новой должности.

До этого президент принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2017 года. На его место Путин назначил Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии до вступления в должность избранного руководителя республики.

Ранее стало известно, что глава Шебекинского округа Андрей Гриднев досрочно покинет свой пост. При этом претензий к Гридневу у руководства нет. В мае предыдущий губернатор Вячеслав Гладков ушел в отставку, которую принял Путин, а Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности на данном посту.