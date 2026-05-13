Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

Владимир Путин принял отставки губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова. Как сообщается на сайте Кремля, оба политика ушли в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы Брянской области президент назначил Егора Ковальчука, а на аналогичную должность в Белгородской области – Александра Шуваева. Отмечается, что Путин провел с ними личные встречи в Кремле.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на избиркомы двух областей, выборы губернаторов пройдут в единый день голосования, 20 сентября.

Ранее российский президент назначил Дмитрия Щербинина на должность замминистра обороны РФ. Он будет ответственен за департамент информационных систем оборонного ведомства.

В 2024 году Щербинин работал советником министра обороны. С 2025-го он занимал должность начальника Главного управления цифрового и технологического развития министерства.