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23 июня, 18:28

Транспорт

Москвичей предупредили о перекрытиях в ЦАО и ЮВАО 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре и на юго-востоке Москвы в среду, 24 июня, возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого время в пути может увеличиться, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Жителей призвали для поездок в центр и на юго-восток города по возможности выбирать метро, заранее продумывать альтернативные маршруты, выезжать с запасом времени и проверять путь в навигаторе.

Кроме того, в пятницу и субботу, 26 и 27 июня, на ряде центральных улиц перекроют движение. Это связано с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

Например, 26-го числа до 08:00 нельзя будет проехать по крайней правой полосе в проезде Девичьего Поля при движении в сторону улицы Зубовской. На следующий день движения временно не будет на внешней стороне Садового кольца.

Движение в центре и на юго-востоке Москвы локально ограничат 24 июня

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