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23 июня, 18:48

Происшествия

Волонтеры ищут выпускника из России, который мог попасть в рабство в Мьянме

Фото: 123RF.com/steveallenuk

Волонтеры в Таиланде ведут поиски 21-летнего Сергея Брешенкова из России, который, предположительно, мог попасть в рабство на территории Мьянмы, сообщила РИА Новости лидер российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

По ее словам, молодой человек прилетел на остров 17 апреля и с тех пор не выходил на связь. Брешенков недавно окончил институт и искал высокооплачиваемую работу, чтобы оплатить учебу своей девушки.

"По всей видимости, парень искал высокую зарплату и попался на черных агентов скам-центра. В воскресенье девушке пришла СМС: "Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня <...>. Я не знаю, где я", – поделилась она.

Шерстобоева добавила, что деньги на билет в Таиланд молодой человек взял у матери, при этом он трижды переносил дату вылета. Родители юноши уже подали заявление в полицию РФ и обратились в Генконсульство Пхукета.

Ранее из мошеннического кол-центра в Мьянме освободили россиянку. В операции участвовали представитель МВД России во Вьетнаме и полиция Мьянмы.

Девушка прилетела в Янгон из Таиланда в апреле, получив предложение о работе. После этого ее доставили в город Мьявади в Каренской национальной области. Используя угрозы, россиянку принуждали к участию в мошеннической деятельности.

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