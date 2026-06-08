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08 июня, 08:25

Происшествия

Гражданку РФ освободили в Мьянме из мошеннического call-центра

Фото: depositphotos/bacho123456​

Гражданку России освободили в Мьянме из мошеннического call-центра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Янгоне.

По информации дипмиссии, в операции участвовали представитель МВД России во Вьетнаме и полиция Мьянмы. Женщина была освобождена 6 июня.

Дипломаты уточнили, что в апреле россиянка прилетела в Янгон из Таиланда, получив предложение о работе. После этого ее доставили в город Мьявади в Каренской национальной области.

Используя угрозы, потерпевшую принуждали к участию в мошеннической деятельности. Только в июне у нее получилось связаться с посольством РФ. Сейчас женщина в депортационном центре. После согласования даты посольство РФ в Бангкоке поможет россиянке вернуться домой через Таиланд.

Сотрудники дипмиссии призвали граждан России с осторожностью искать работу за рубежом и напомнили, что для работы в Мьянме обязательно нужно иметь трудовую визу.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России Дмитрий Борисов сообщал, что дипломаты продолжают поиски гражданки, пропавшей в Мьянме.

В МИД этой страны добавили, что женщина прилетела из Бангкока в августе 2024 года. При этом данных о ее выезде из страны через официальные пункты пропуска нет, как и информации о регистрации в гостиницах.

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