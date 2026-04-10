Российские дипломаты ищут пропавшую в Мьянме гражданку РФ

Российские дипломаты продолжают поиски гражданки РФ, пропавшей в Мьянме, куда она приехала с целью трудоустройства. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Дмитрий Борисов.

Обращение о помощи поступило в августе 2025 года. Речь идет о россиянке 1999 года рождения, которая, по информации заявителей, после прибытия в страну была обманом вывезена в Шанскую национальную область, граничащую с Таиландом, Лаосом и Китаем. После получения сигнала дипмиссия направила запрос властям Мьянмы с просьбой содействовать установлению ее местонахождения.

Как уточнили в МИД Мьянмы, женщина въехала в страну в августе 2024 года через международный аэропорт Янгона, прилетев из Бангкока. При этом данных о ее выезде из страны через официальные пункты пропуска нет, как и сведений о регистрации в гостиницах Шанской области.

В настоящее время поиски продолжают правоохранительные органы Мьянмы при участии местных общественных организаций. Российское посольство держит ситуацию на контроле и взаимодействует с местными властями.

Одновременно дипломаты сообщили, что ранее им удалось освободить другую россиянку Ольгу П., которая находилась в мошенническом call-центре в Каренском штате на границе с Таиландом. Ее передали сотрудникам посольства РФ в Бангкоке, после чего она вылетела в Москву рейсом "Аэрофлота" из аэропорта Суваннапхум.

Ранее сообщалось о похищении еще трех граждан России в Мьянме. Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов выразил обеспокоенность тем, что десятки россиян могут находиться в подобных мошеннических call-центрах, куда их доставляют торговцы людьми из Таиланда.