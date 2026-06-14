Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 14:34

Политика

Нацразведка США заявила о привлечении ВОЗ к работе биолабораторий на Украине

Фото: 123RF.com/armmypicca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), центры по контролю и профилактике заболеваний США и несколько западных исследовательских центров сотрудничали с украинскими биолабораториями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченный отчет директора Национальной разведки США.

В документе в разделе "Сеть украинских научных сотрудников" указаны структуры американского министерства сельского хозяйства, швейцарская консалтинговая компания SAFOSO, Всемирная организация по охране здоровья животных и украинский Центр общественного здоровья. Кроме того, там присутствуют исследовательские компании JGI и Orion.

Университет Аляски в Анкоридже, Университет Нью-Мексико, Университет Теннесси, Флоридский университет и Университет штата Канзас фигурируют в отчете как академические партнеры лабораторий. В их число внесен и немецкий Центр экологических исследований имени Гельмгольца.

Согласно документу, финансовая поддержка американского правительства помогала украинским ученым изучать геномы высокопатогенного птичьего гриппа и других высокоинфекционных вирусов в лабораториях.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Запад продолжает создавать сеть закрытых биологических лабораторий по всему миру. Директор ФСБ России Александр Бортников добавил, что данные биолаборатории работают и в странах СНГ. Множество доказательств такой деятельности было собрано Вооруженными силами России в ходе СВО на Украине.

Читайте также


политика

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика