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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), центры по контролю и профилактике заболеваний США и несколько западных исследовательских центров сотрудничали с украинскими биолабораториями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченный отчет директора Национальной разведки США.

В документе в разделе "Сеть украинских научных сотрудников" указаны структуры американского министерства сельского хозяйства, швейцарская консалтинговая компания SAFOSO, Всемирная организация по охране здоровья животных и украинский Центр общественного здоровья. Кроме того, там присутствуют исследовательские компании JGI и Orion.

Университет Аляски в Анкоридже, Университет Нью-Мексико, Университет Теннесси, Флоридский университет и Университет штата Канзас фигурируют в отчете как академические партнеры лабораторий. В их число внесен и немецкий Центр экологических исследований имени Гельмгольца.

Согласно документу, финансовая поддержка американского правительства помогала украинским ученым изучать геномы высокопатогенного птичьего гриппа и других высокоинфекционных вирусов в лабораториях.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Запад продолжает создавать сеть закрытых биологических лабораторий по всему миру. Директор ФСБ России Александр Бортников добавил, что данные биолаборатории работают и в странах СНГ. Множество доказательств такой деятельности было собрано Вооруженными силами России в ходе СВО на Украине.

