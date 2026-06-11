Психолог Безумнова: врущие о своем росте мужчины рискуют столкнуться с депрессией

Мужчины часто врут, указывая рост в приложениях для знакомств, сообщили СМИ. Зачем они это делают, разбиралась Москва 24.

Негласный социальный контракт

Мужчины указывают в приложениях для знакомств завышенный рост, чтобы повысить свои шансы на свидание, сообщило издание The New Yorker. Это связано с тем, что высокие воспринимаются окружающими как более успешные и "доминантные" не только в плане романтических отношений, но и в карьере.

При этом женщины наоборот пытаются "уменьшить" свой физический рост, рассказала Москве 24 психолог-психотерапевт Владмира Симуран. По ее словам, это не вранье, а рефлекс, который навязывает общество.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт Мужчин подталкивает механизм, который можно назвать древней иерархической оптикой. В культуре высокий рост до сих пор прочно сцеплен с правом на ресурсы и внимание. И когда такой мужчина врет о своем росте, он не обманывает собеседницу, а пытается обойти систему отсева.

Эта уловка указывает на хроническую усталость от того, что человека не выбирают из-за фактора, на который он не может повлиять. Дело также в негласном социальном контракте: все знают, что женщина в паре должна быть "поменьше". Но такая установка может породить комплексы не только у не очень рослых парней, но и у высоких девушек, подчеркнула эксперт.

"Когда женщина под 180 сантиметров, она автоматически нарушает этот молчаливый сценарий, начинает переживать не за себя, а думать: "каково партнеру". И тогда она непроизвольно занижает цифру. Это попытка не вписать себя в чужую норму, а подстраховать мужчину от его собственного дискомфорта. Причем часто партнер об этом даже не просил", – отметила эксперт.

Комплекс по поводу роста формируется постепенно. Сначала происходит триггерное событие в подростковом возрасте, например построение по росту на физкультуре в школе, комментарий авторитетного взрослого или травля, сказала Симуран.

"Потом наступает ключевой элемент: какое-либо событие связывает объективный параметр (рост) с социальной оценкой "неполноценность", – добавила специалист.

Далее ребенок начинает анализировать свое окружение, чтобы подтвердить эти слова. Низкий мальчик замечает, что высокие одноклассники чаще становятся лидерами, а высокая девочка видит, что парни выбирают тех, кто пониже. В финале происходит закрепление через поведенческое избегание: исключаются ситуации, в которых рост становится явным.

"Но уникальность этой особенности в том, что она не поддается волевой коррекции в отличие от веса или мышечной массы. Это создает феномен выученной беспомощности с оттенком несправедливости: "Я не сделал ничего плохого, но наказан", – отметила Симуран.

Найти сильные стороны

Влияние социальных сетей и медиа также играют большую роль в формировании комплекса как в случае с мужчинами, так и с женщинами, отметила семейный психолог-консультант Екатерина Безумнова в разговоре с Москвой 24.





Екатерина Безумнова семейный психолог-консультант Медиа и соцсети диктуют обществу, как люди должны выглядеть, чтобы достичь успеха и быть заметными. В культуре высокий рост до сих пор прочно сцеплен с правом на ресурсы и внимание. Поэтому все чаще некоторые хотят видеть в отражении или рядом с собой человека с "идеальной" внешностью, но реальная картина сильно отличается от фантазии.

Безумнова подчеркнула, что начинать взаимодействие с обмана, в том числе связанного с приукрашиванием данных о росте, это провальная стратегия. Все хотят искренних и настоящих отношений, что ценится намного больше, чем внешность. Факт искажения своих внешних данных может стать тревожным моментом для будущей спутницы и лишь оттолкнуть ее.

"При этом в ситуации, где человек признался, что обманул с ростом, потенциальной партнерше важно уметь правильно реагировать. Желательно все свести к шутке, не акцентировать внимание на этом факте, не устраивать скандал и не критиковать", – посоветовала Безумнова.

Также тому, кто собирается сказать неправду, нужно осознавать последствия обмана, потому что разоблачение – не самая приятная вещь. В зависимости от разных факторов можно получить в свой адрес оскорбления, долго переживать после этого и столкнуться с тревожностью, стрессом или депрессией, подчеркнула психолог.

Физический рост – это то, что изменить в себе очень сложно, поэтому нужно поменять отношение к этому вопросу. Например, сосредоточить внимание на своих достоинствах, посоветовала эксперт.

"Во время свидания или при подготовке к нему, стоит сделать акцент на том, что в себе нравится. Например, с помощью одежды или макияжа подчеркнуть внешность", – порекомендовала специалист.

Психолог-психотерапевт Владмира Симуран добавила, что важно уметь разорвать или ослабить связь между восприятием роста и эмоциональной реакцией. Для этого нужно завести дневник, в котором в течение двух недель стоит фиксировать каждую ситуацию, где чувствовалось неудобство. После этого ответить на вопросы: "какое объективное событие произошло?", "какая автоматическая мысль возникла?" и "есть ли альтернативные объяснения дискомфорту?". Цель такого упражнения – ослабить связь между событием и ростом.

Вторая техника – "стояние в правде": три раза в неделю намеренно называть свой реальный рост без контекста тому, с кем нет глубокой эмоциональной связи. Далее – обратить внимание на реакцию собеседника. Это поможет побороть тревогу и даст возможность нервной системе адаптироваться к пугающему стимулу, отметила психолог.

Еще одна практика – телесно-ориентированная под названием "переписывание вертикальной схемы". Она особенно подойдет сутулящимся. Нужно встать у стены, выровнять позвоночник и сделать шаг вперед, фиксируя ощущение увеличенного вертикального пространства. Длительное поддержание осанки – более 21 минуты – снизит тревогу, связанную с позой стыда, рассказала специалист.

Согласно другой технике, можно написать письмо собственному росту как отдельному объекту, при этом включив в него три позитивных эпизода, где рост был нейтрален или даже полезен. Послание нужно зачитать вслух, чтобы ослабить феномен фигуры, когда проблема занимает все мысли, подытожила Симуран.

