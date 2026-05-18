18 мая, 16:34

Биохимик Ходос предостерег россиянок от инъекций для "дельфиньей кожи"

Красота ценой сепсиса? Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны

Популярная среди россиянок процедура под названием "дельфинья кожа" может обернуться папулами, отеками и даже сепсисом, предупредили эксперты. Что скрывается за модным трендом и можно ли добиться такого же эффекта безопасно, расскажет Москва 24.

"Ворота для инфекции"

Популярные инъекции, обещающие эффект "дельфиньей кожи", оказались опасными для здоровья. Об этом сообщил телеграм-канал "SHOT Проверка" со ссылкой на дерматовенеролога Анну Котову.

По словам эксперта, для процедуры косметологи используют несертифицированные препараты. Вместо заявленного состава в них может оказаться силикон, биополимеры и другие вещества с непредсказуемыми последствиями. Самый безобидный исход – отсутствие эффекта. Однако возможны и серьезные осложнения: папулы (плотные бугорки под кожей, которые могут не проходить месяцами и даже гноиться), разрастания тканей на лице, сильные отеки и аллергические реакции.

Лечить такие последствия сложно – из-за неизвестного состава стандартные схемы терапии могут не сработать. Использование опасных препаратов может даже подпадать под статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), добавила Котова.

Биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос также пояснил в разговоре с Москвой 24, что данный препарат рекламируется по всему миру как средство, дающее эффект "влажной кожи".

"В составе всего три вещества, и с точки зрения медицины и косметологии они достаточно безопасны. Одно из них – ботулинистический пептид: некий белок, который в описании дает эффект, похожий на ботокс, но гораздо более мягкий. Однако исследований его действия лично я не видел. Также в составе гиалуроновая и янтарная кислоты, давно известные и неплохо себя зарекомендовавшие для ухода за кожей", – пояснил он.

По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что в России этот препарат сертифицирован не как инъекционный, а как уходовая косметика – то есть то, что должно наноситься на кожу.

Но вещества, которые присутствуют в описании, никак не могут проникнуть через эпидермис и оказать существенный эффект. Важно помнить: если препарат выступает в качестве инъекции, то он лекарственный и должен иметь регистрационное удостоверение.
Александр Ходос
биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека

Однако исследования и получение регистрационного удостоверения – это длительная и дорогостоящая процедура, требующая испытаний. Даже в случае, если препарат прошел ее в других странах, использовать его на территории РФ без соответствующих документов небезопасно, пояснил Ходос.

"Сейчас в России вещество продается именно как сыворотка, но недобросовестные косметологи предлагают вводить его подкожно и внутрикожно – это недопустимо. В отсутствии регистрации и контроля можно купить то, что приведет к печальным последствиям, вплоть до тяжелых воспалений и образования рубцов, которые просто так с лица не убрать", – добавил он.

Специалист рекомендовал воздержаться от таких процедур до тех пор, пока препарат не будет сертифицирован и не станет завозиться под контролем Росздравнадзора.

Вплоть до сепсиса

В свою очередь, врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала Москве 24, что современная медицина в целом старается уходить от инъекций, поскольку любая такая процедура – нарушение целостности кожи.

"Она всегда имеет побочные эффекты, какой бы безопасный витамин ни был введен. При этом все инъекционные препараты проходят серьезную сертификацию, которая касается не только безопасности самого вещества, но и чистоты в ампуле: препарат не должен быть заражен, содержать дополнительных примесей и источников инфекции", – сказала она.

В закрытом пространстве при определенных сроках хранения внутри может развиться инфекция, если препарат не прошел сертификацию и токсикологическую лабораторию на выявление различных агентов, добавила эксперт.

Косметологи часто грешат тем, что используют средство, зарегистрированное как наружное, методом поверхностного прокалывания кожи. Но такая процедура – входные ворота для инфекции.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Специалист также подчеркнула, что каждый компонент должен быть утвержден документально.

"Даже чистая вода без примесей для инъекций должна сертифицироваться. Использование нелицензированных препаратов способно привести к последствиям, которые можно разделить на несколько классов: инфекция (вирусы), токсические компоненты (мельчайшие частицы могут проникнуть и оказать токсический эффект), дополнительная аллергизация, снижение иммунитета – вплоть до сепсиса и летального исхода", – предупредила врач.

При этом заменить инъекцию несертифицированного препарата и дать схожий результат могут другие процедуры, которые действительно протестированы и безопасны. Для этого нужно обратиться к специалисту с аккредитацией косметолога, который дорожит именем и документами и никогда не возьмется за сомнительный препарат, заключила Галлямова.

Зудакова Татьяна

медицинаобществоистории

