11 февраля, 19:57

Общество
Косметолог Егорова объяснила опасность чрезмерного увлечения трендом глоу-даун

Идеально неидеальные: почему молодежь отказывается от косметики в пользу тренда глоу-даун

В Сети завирусился тренд на глоу-даун: российская молодежь отказывается от "уколов красоты" и тональных кремов в пользу естественности. Где заканчивается здоровая забота о себе и начинается тревожный симптом, разбиралась Москва 24.

"Гонка за идеалом"

Фото: 123RF.com/annastills

Среди молодых россиян набирает популярность тренд на глоу-даун – осознанный отказ от погони за идеальной внешностью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Светлану Абакумову.

По словам эксперта, глоу-даун – это своеобразный бунт против эпохи гиперперфекционизма, которая царила в 2010-х – начале 2020-х. Абакумова напомнила, что тогда безупречное лицо и тело стали социальной валютой, а контуринг, филлеры и фильтры для селфи превратились в почти обязательный минимум. Исследования фиксировали рост пластических операций среди молодежи на 30% за три года.

"Устав от гонки за идеалом, а также за счет более свободного выражения себя в современности через интернет появился теневой аспект этого архетипа красоты. Пандемия также сыграла свою роль, как и экономический кризис: зачем тратить деньги на поддержание "искусственного образа себя", если можно их вложить в путешествия или психотерапию?" – подчеркнула Абакумова.

Так родился глоу-даун – бунт против бесконечной гонки за красотой, которая меняется быстрее, чем ты успеваешь за ней угнаться.
Светлана Абакумова
психолог

Как отметила эксперт, стандарты красоты менялись всегда: от пышных форм эпохи Возрождения до андрогинной худобы 1990-х. Сегодняшний отказ от соревнования за идеал может быть как проявлением истинного самопринятия, так и новой ловушкой.

"Отказ от красоты может быть способом избежать в том числе и здоровой конкуренции: "Если я не играю, я не проигрываю". Кроме того, глоу-даун иногда становится новой формой перфекционизма: теперь нужно быть идеально естественным, идеально неидеальным", – предупредила специалист.

По словам Абакумовой, грань между осознанным выбором и внутренним кризисом довольно тонкая. Если человек отказывается от макияжа и модных образов и чувствует облегчение и свободу – это про принятие себя. Но если за этим стоят избегание зеркал, нежелание фотографироваться и тем более отвращение к собственной внешности – речь уже о проблемах с самооценкой и возможной депрессии.

Психолог перечислила тревожные сигналы:

  • резкий переход от увлеченности своей внешностью к полному равнодушию;
  • потеря удовольствия от ухода за собой;
  • социальная изоляция из-за ощущения "неформы";
  • игнорирование базовой гигиены;
  • самоуничижающие мысли.

Абакумова рекомендовала не впадать в крайности и предложила несколько способов выстроить здоровые отношения с собственной внешностью. В первую очередь она посоветовала проверить мотив и честно ответить себе на вопрос: это действительно личный выбор или просто дань новому тренду? Также важно разделять ритуалы "для себя" и "для других" – оставить только те, что приносят радость, а не работают исключительно на лайки в соцсетях. Эксперт призывает не путать минимализм с пренебрежением: базовая гигиена и опрятность – это не про красоту, а про здоровье.

Еще один действенный способ – устроить цифровой детокс: неделя без соцсетей помогает понять истинные ощущения и отделить свои желания от навязанных. И наконец, важно прислушиваться к своему телу. Когда уход за собой становится непосильной обузой, психика может включить защитный механизм "отщепления" чувств, и этот сигнал нельзя игнорировать.

"Не имеет отношения к заботе"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Инъекции филлеров направлены не на уход за собой, а на изменение или коррекцию внешности. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

"Чаще всего к ним прибегала именно молодежь, стремясь к определенным эстетическим стандартам: так называемому "треугольному" лицу, увеличенным скулам, заостренному подбородку и, конечно, объемным губам. Это не имеет отношения к заботе о здоровье кожи. Это про желание изменить то, что дано природой", – пояснила она.

Совсем другая история – когда приходит женщина 40–45+ и говорит о возрастных изменениях: утрате объема губ, птозе мягких тканей, пигментации. В этом случае врачи работают с качеством кожи, перемещают объемы, используют аппаратные методики – по сути, возвращают пациентке ее же, но более свежую версию.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

"Поэтому я всегда была против того, чтобы молодые люди – девушки и юноши до 30 лет – меняли свою внешность с помощью филлеров. Исключение составляют случаи, когда есть выраженный комплекс из-за действительно очень тонких губ или чрезмерной худобы лица. Но и это уже работа не столько с эстетикой, сколько с психологией. Так что если тенденция на отказ от филлеров среди молодежи действительно существует, я это только приветствую", – отметила эксперт.

Косметолог также подчеркнула, что агрессивное введение филлеров – это серьезная иммунная нагрузка на организм.

"Но здесь важно разделять: отказ от филлеров – это прекрасно, а вот отказ от базовой гигиены (мытья, ухода за собой) – это уже совсем другая история. Естественность не должна означать нечистоплотность", – пояснила она.

Эксперт также отметила, что существуют основные принципы здорового ухода за кожей.

"Все начинается изнутри. Никакие внешние манипуляции не дадут результата, если у человека есть внутренние дефициты. В первую очередь необходимо поддерживать нормальный уровень белка в крови, контролировать ферритин и железо, восполнять выявленные дефициты витаминов. Не пить все подряд, а сдать анализы и пить то, чего действительно не хватает", – сказала врач.

Далее – солнцезащитные средства. Это база, которой многие пренебрегают в молодости. Защита нужна не только лицу, но и шее, декольте и рукам. Это первые зоны, которые выдают возраст. Пользоваться SPF нужно регулярно.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

Также важную роль играет очищение. По словам эксперта, вечером кожа должна быть идеально чистой, без следов косметики. В случае забитых пор необходимо прибегать к регулярным чисткам. В качестве альтернативы Егорова рекомендовала использовать энзимную пудру 2–3 раза в неделю для удаления ороговевшего слоя.

"Но здесь важно учитывать тип кожи: при розацеа и некоторых хронических заболеваниях такие процедуры противопоказаны", – отметила она.

Кроме того, важно соблюдать питьевой режим, употребляя достаточное количество воды в день – около 2–3 литров в зависимости от веса – и использовать средства строго по типу кожи.

Зудакова Татьяна

обществоистории

