Врач Вищипанова: самостоятельное введение ботулотоксина грозит параличом лица

В Сети появился новый тренд: пользователи начали самостоятельно делать себе инъекции ботулотоксина дома, смотря обучающие видео. Девушки уверены, что это намного выгоднее, чем посещение врача. К чему приведут подобные эксперименты, разбиралась Москва 24.

Тренд важнее красоты?

В интернете завирусился тренд #diybotox: пользователи изучают тонкости введения ботулотоксина по видео, сами определяют "проблемные" места, отмечают их и вводят препарат в эти зоны. Фанаты тренда уверены, что такие инъекции в домашних условиях выгодны: пользователи экономят деньги, отказавшись от услуг квалифицированных врачей.

Однако под "обучающими" видео комментаторы ужасаются новой тенденции, а профессиональные врачи призывают не повторять опасный метод в домашних условиях.

"Это незаконно!", "выглядит пугающе", "вроде ботокс не настолько дорогой? Это же один из самых доступных инъекционных препаратов", – пишут пользователи.



пользователь Сети Я знаю женщину, она ветеринарный техник, которая решила использовать гиалуроновую кислоту из своей лаборатории в качестве филлера. Она вколола ее себе самостоятельно, объясняя это тем, что проведет "собственное исследование" и что "врачи гонятся за деньгами". В итоге она пошла к моему доктору, чтобы вылечить свое изуродованное и омертвевшее лицо.

Это не первая опасная тенденция, связанная с внешностью. Ранее в Сети появилась еще одна: пользователи решили не умываться месяц – якобы это восстанавливает защитный барьер кожи. При этом врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, что подобная практика может значительно ухудшить качество эпидермиса. Без надлежащего ухода поры забиваются, а кожа не дышит. Также повышается выработка сального секрета, что приводит к высыпаниям, а верхний ороговевший слой эпидермиса утолщается, и вид лица становится крайне неухоженным.

Также пользователи активно тестировали тренд на окунание лица в ледяные ванночки. По словам врача-дерматолога, эндокринолога, кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой, такой бьюти-лайфхак в целом полезен. Он стимулирует кровоток кожи, а это замедляет старение ее клеток.

"Однако нельзя делать это в острый период дерматологических заболеваний, особенно розацеа (для него характерны покраснения, вызванные стойким расширением сосудов. – Прим. ред.) в любой форме. После резкого охлаждения идет рефлекторное расширение сосудов, что может вызвать обострение. И как отреагирует лицо дальше – сложно предугадать", – предупредила она.

Тонкости токсина

Поскольку ботулотоксин используется в лечении некоторых заболеваний, а не только при коррекции внешности, препарат является учетным и продается в России с использованием обязательной маркировки товаров, заявила Москве 24 врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

Обозначение размещают в доступном месте в виде QR-кода, который легко отсканировать. С помощью этого средство отражается в общей государственной системе и не может попасть к каждому желающему. Именно поэтому важно понимать, каково качество препарата, который используют в домашних условиях.

"Более того, любой ботулотоксин не колется по морщинам. Его вводят в мышцу, поэтому нельзя самостоятельно делать инъекции, не зная анатомии, в частности положения мышц, и как они работают", – указала эксперт.





Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук Например, чтобы "поднять" брови, одну мышцу нужно расслабить, а другую – увести в гипертонус. При этом есть вероятность ввести укол таким образом, что брови опустятся.

Эксперт добавила, что на видео в Сети могут показать только примерные зоны для инъекций, в то время как ввести препарат в нужное место крайне сложно.

"Также пациент может не знать о непереносимости препарата и в результате получить аллергию. Помимо этого, существует риск птоза век (когда они закрываются и их невозможно поднять), если ввести укол в неправильное место. Следовательно, важно знать не только о местоположении мышцы, но и какую функцию она выполняет", – предупредила специалист.

Она добавила, что самостоятельные уколы могут привести даже к временному параличу лица, как при инсульте, когда одна из сторон обездвижена.

Помимо всего, нужно знать диаметр диффузии препарата, то есть как он распространяется за пределы зоны введения, отметила эксперт.

"Например, ботулотоксин имеет диффузию в 1 сантиметр от точки инъекции. Другое вещество может "улетать" в чуть большем диаметре", – добавила она.





Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук Плюс важна степень разведения препарата для конкретного действия и пожелания пациента. Это тоже позволяет воздействовать на слои, чтобы решить разные проблемы. Человек без медицинского образования не знает таких тонкостей.

Вищипанова добавила, что врач дает пациенту индивидуальные рекомендации после проведения процедуры. Если их не придерживаться, можно столкнуться с осложнениями, а при самостоятельном введении ботулотоксина такие советы давать некому, заключила она.